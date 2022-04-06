Що Javelin і NLAW роблять із ворожою технікою: Генштаб показав промовисте відео

Як Javelin і NLAW заганяють під землю танки окупантів / Скриншот з відео

Українські військові вправно користуються протитанковими ракетними комплексами Javelin та NLAW. Ефект від удару важко переоцінити, що й підтверджує нове відео з Чернігівщини.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував ще одне яскраве відео, яке показує роботу українських військових з Javelin та NLAW. Після потрапляння ракет ворожі танки опиняються просто під асфальтом.

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З'їзди з Калинівської траси на Богданівку. Дивіться, яка пекельна "кухня" була для російських орків і їхніх танків Т-80. Ось що від них залишилось від NLAW чи, може, від Javelin. А розумники з росії розказують, що джавеліни – це х***я. Приїжджайте, ми вам покажемо, чи це так, – коментує автор відео.

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