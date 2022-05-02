На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Український воїн зі скрипкою виконав хіт Stromae – відео
-
- 97
Українські військові здатні не лише проявляти мужність та захищати нашу землю від окупантів, а й створювати прекрасне та ділитись власними талантами. Цей боєць захопив мережу своїм виконання відомої пісні Stromae на скрипці!
Українські воїни вже понад два місяці боронять нашу країну від російських загарбників. І навіть у цей складний час вони не втрачають запал та продовжують вражати своїми уміннями. Це підтверджує і нове відео від Генштабу, у якому хлопець у формі чуттєво виконує хіт відомого бельгійського музиканта Stromae.
І ще: Всі по-різному переживають війну: бійці 59 ОМБР розчулили новим фото
Українські воїни талановиті у всьому: Stromae L’enfer – інтерпретація від Збройних Сил України Разом переможемо! – йдеться в описі.
Відзначимо, що пісня L’enfer розповідає про важкі емоційні переживання, самотність та темні думки. Але світло переможе темряву!
Так звучить оригінал Stromae – L’enfer:
Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
-
18:50Палає добряче: дивіться на відео, як наші артилеристи знищили склад боєприпасів ворога
-
18:20Погода у травні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
17:49TIME відкрив голосування за найвпливовішу людину світу: на якому місці зараз Зеленський
-
17:17Як допомогти людям, які пережили облогу або полон: важливі поради
-
16:46Десантники показали з дрона, як знищують танки окупантів: відео
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
16:20Скільки біженців покинули Україну з початку війни: свіжі дані
-
15:51У мережі продають круасан, який "не доїла" Анджеліна Джолі: ціна вас шокує
-
15:24Пісня про Чорнобаївку: слухайте потужну композицію від захисників України
-
14:48Пол Маккартні вийшов на сцену із прапором України: фотофакт
-
14:21Тут мій дім, козаченьки: слухайте трек "Соловейко" від BOTASHE про Україну
-
13:53Українська ілюстраторка показала, яким запам'ятає рідний Маріуполь
-
13:24Футболісти "Шахтаря" зіграли матч у футболках з Маріуполем
-
12:52Понад 30 авторів з усього світу створять "Комікси для України: Насіння соняшника"
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:21Там, де вас чекають: у Мінцифрі запустили портал, який допоможе евакуйованим українцям
-
11:52Київський ресторан пригощатиме безплатним шампанським у день смерті путіна
-
11:22Українську документалку "Залізна сотня" відібрали на міжнародний фестиваль Hot Docs
-
10:51У Києві з'явиться квіткове панно з зображенням марки із кораблем
-
10:22У Києві пропонують повернути фонтан зі слоником і встановити мініскульптуру Привида Києва
-
09:52УЄФА запровадили нові заборони для росії
-
09:21Графік евакуаційних поїздів на 3 травня від Укрзалізниці
-
08:53Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
-
08:217 скоромовок українською, які додають віри у перемогу
- 02 травня
-
20:54У Мінцифрі розповіли, скільки в Україні користувачів Starlink
-
17:49TIME відкрив голосування за найвпливовішу людину світу: на якому місці зараз Зеленський
-
15:24Пісня про Чорнобаївку: слухайте потужну композицію від захисників України
-
12:52Понад 30 авторів з усього світу створять "Комікси для України: Насіння соняшника"
-
09:52УЄФА запровадили нові заборони для росії
-
08:53Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
- 02 травня
-
19:52ДСНС показали, як рятували кицю зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці
-
16:53Місця щасливих людей: зірки переспівали хіт Кузьми про міста України
-
13:55Допомога онлайн: безплатні сервіси для українців під час війни
-
10:26Ед Ширан та Антитіла випустили спільний трек: дивіться кліп
-
08:27Як прийняти те, що життя змінилось назавжди
- 01 травня
-
18:20Дорогий подарунок: Андрій Ярмоленко купив для рідного міста автомобіль швидкої допомоги
-
14:51Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали для Анджеліни Джолі прямо в готелі – відео
-
10:54Kalush Orchestra випустили нову версію "Стефанії" для Євробачення: відео зі Львова
-
10:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
08:19Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 30 квітня
-
20:48KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото
-
19:49У NFT-музеї MetaHistory з'явився експонат, присвячений Ілонові Маску
-
17:48Дефіцит палива в Україні скоро закінчиться: що очікує на ціни
-
15:50Понад третина українців залишилися без роботи через війну: опитування
-
12:51Місто Марії не спить: український гурт "The Pamphlets" випустив пісню про Маріуполь
-
09:53Співачка М'ЯТА присвятила пісню "Лелека" льотчикам ЗСУ
- 29 квітня
-
20:20Що таке ленд-ліз для України: найголовніше, що варто знати про урядову програму США
-
17:19Знято посеред руїн Харкова: Вакарчук випустив спеціальний кліп на пісню "Обійми"
-
12:51Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських випустив хіт для підтримки бойового духу (18+)
-
09:2020 українських дієслів, які характеризують дощ