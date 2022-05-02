Український воїн зі скрипкою виконав хіт Stromae – відео

Українські військові здатні не лише проявляти мужність та захищати нашу землю від окупантів, а й створювати прекрасне та ділитись власними талантами. Цей боєць захопив мережу своїм виконання відомої пісні Stromae на скрипці!

Українські воїни вже понад два місяці боронять нашу країну від російських загарбників. І навіть у цей складний час вони не втрачають запал та продовжують вражати своїми уміннями. Це підтверджує і нове відео від Генштабу, у якому хлопець у формі чуттєво виконує хіт відомого бельгійського музиканта Stromae.

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Українські воїни талановиті у всьому: Stromae L’enfer – інтерпретація від Збройних Сил України Разом переможемо! – йдеться в описі.

Відзначимо, що пісня L’enfer розповідає про важкі емоційні переживання, самотність та темні думки. Але світло переможе темряву!

Так звучить оригінал Stromae – L’enfer:

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