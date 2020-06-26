Автолюбитель втопив два позашляховики в гонитві за катером: відео

З невідомих причин катер жителя престижного району в місті Сідар Лейк (штат Індіана, США) почав тонути. Для порятунку американець задіяв свої Jeep Wrangler і Ford F-150 Raptor. Але щось пішло не так.

Вартість водного транспортного засобу становить 300 тисяч доларів. Це катер моделі Pavati, призначений для справжніх ентузіастів, які цікавляться швидкими і ефектними човнами.

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З огляду на два позашляховики, власник зазнав збитків на суму, яка наближається до 400 тисяч доларів. За допомогою Jeep і пікапа Ford американець намагався витягнути з води потопаючий катер. В результаті обидва автомобілі також опинилися у воді.

Цікаво, що у власника катера Pavati непогана колекція суперкарів, в якій є дві Lamborghini і Audi R8. Але чомусь він вирішив не використовувати їх для порятунку човна.

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