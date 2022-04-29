Легендарний гурт Гуцул Каліпсо виступить у Львові: музиканти збиратимуть кошти для Азову

Українські артисти активно долучаються до допомоги нашим захисникам, влаштовуючи благодійні концерти. На це раз чернівецький гурт Гуцул Каліпсо збиратиме гроші для бійців Азову.

Уже сьогодні, 29 квітня, о 20:00 Гуцул Каліпсо дадуть онлайн-концерт просто з бомбосховища, а 30 квітня о 19:00 артисти виступатимуть наживо у підвальному кафе LV Café Jazz club. Про це повідомили організатори концертів Український Мистецький Фронт.

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Детальніша інформація щодо концертів

стрім з львівського бомбосховища дивіться за посиланням;

квитки на живий концерт в LV Café Jazz club можна придбати безпосередньо у закладі. Вартість – 500 гривень.

Зібрані з концертів кошти Гуцул Каліпсо та Український Мистецький Фронт передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

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