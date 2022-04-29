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війна

Легендарний гурт Гуцул Каліпсо виступить у Львові: музиканти збиратимуть кошти для Азову

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Гурт Гуцул Каліпсо виступить у Львові - фото 1
Гурт Гуцул Каліпсо виступить у Львові / facebook

Українські артисти активно долучаються до допомоги нашим захисникам, влаштовуючи благодійні концерти. На це раз чернівецький гурт Гуцул Каліпсо збиратиме гроші для бійців Азову.

Уже сьогодні, 29 квітня, о 20:00 Гуцул Каліпсо дадуть онлайн-концерт просто з бомбосховища, а 30 квітня о 19:00 артисти виступатимуть наживо у підвальному кафе LV Café Jazz club. Про це повідомили організатори концертів Український Мистецький Фронт.

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Детальніша інформація щодо концертів

  • стрім з львівського бомбосховища дивіться за посиланням;
  • квитки на живий концерт в LV Café Jazz club можна придбати безпосередньо у закладі. Вартість – 500 гривень.

Зібрані з концертів кошти Гуцул Каліпсо та Український Мистецький Фронт передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

Легендарний гурт Гуцул Каліпсо виступить у Львові: музиканти збиратимуть кошти для Азову - фото 504265

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