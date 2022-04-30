Співачка М'ЯТА присвятила пісню "Лелека" льотчикам ЗСУ

Нова пісня "Лелека" – це більше ніж пісня, це – артколаборація. М'ЯТА зібрала команду музикантів та художників. Ця робота присвячена льотчикам ЗСУ, героям, які кожного дня закривають небо над нами. Слухайте нову музичну роботу від М'ЯТИ!

Пісня "Лелека" розпочала друге життя. Вперше вона була виконана авторами з Харкова. Музика Владислава Синенко, вірш від Максима Голоскова разом вони гурт "Перша Столиця". Саундпродюсер цієї версії – Роман Непомящий, рідні якого залишились у Херсоні.

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Анімаційне бачення створила двічі мама, журналіст, радіоведуча Татьяна Калина з Вінниці. Викладачка Черкаської дитячої школи мистецтв №2 Ольга Курская зобразила українського героя (Літак), який вже став легендою нашого опору російським окупантам. "Привид Києва". Фантом. Герой, який боронить наше небо, поки НАТО боїться.

"Чесно, дуже хочеться обійняти його, думаю, що таких, як я, кілька мільйонів. Я вчора намалювала картину. Отак за вечір, ось так я його побачила. Можливо, і він бачить її", – розповіла Ольга.

Слухати пісню МЯТА – Лелека:

Слова пісні МЯТА – Лелека:

Полетіла лелеко далеко в град і сніг,

Моє лелеченя, скажи доля чи я, у вогні горіти.

Ти летиш там де є вітер, і ліхтар тобі жоден не світе,

Але серце жовто-блакитне квітне скрізь.

Полетіла в поле мила, проти зла Лелека, душу й тіло, душу й тіло понесла далеко.

Твої крила, аж до Криму закривають небо, полетіла, полетіла, проти зла Лелека.

Полетіла Лелеко далеко по весні,

До останнього пір’я за дім і подвір’я усіх боронити.

Ти летиш там де є вітер, і ліхтар тобі жоден не світе,

Але серце жовто-блакитне квітне скрізь.

Полетіла в поле мила, проти зла Лелека, душу й тіло, душу й тіло понесла далеко.

Твої крила, аж до Криму закривають небо, полетіла, полетіла, проти зла Лелека.

Полетіла лелеко далеко в град і сніг,

Моє лелеченя, скажи доля чи я, у вогні

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