Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Український ветеран війни вперше підкорив гору Казбек

  • 33
Український ветеран війни - фото 1
Український ветеран війни / 3-тя окрема штурмова бригада

Боєць першої роти другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Олег Шахов (позивний Шах) у березні 2024 року втратив руку в боях в Орлівці. Та вже за пів року ветеран знайшов сили для підкорення гір.

Своє сходження на вершину висотою 5054 метрів Олег Шахов присвятив українським воїнам. Про це повідомляють у телеграм-каналі Третьої окремої штурмової бригади.

До слова: Всесвітній День грибників: корисні поради, як розрізняти гриби

Ідея піднятися на Казбек із воїном належить українській рекордсменці та альпіністці Тетяні Яловчак, яка підкорила сім найвищих вершин на семи континентах і шість найвищих вулканів, вона була керівником експедиції.

Нам потрібно показувати наших героїв. Військового я шукала з травня, – повідомила альпіністка Тетяна Яловчак в коментаріагентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Тетяни, в експедиції всього було 2 людини. Також у сходженні допомагав представник Грузії, який підтримує Україну і 77 разів піднімався на Казбек.

Коли є мрія, то є бажання і натхнення. Можна подолати перешкоди. Треба вірити, вірити, вірити у свою мрію. Я дивилася на Олега, бачила його втому і велике бажання дійти до вершини заради побратимів, – повідомила рекордсменка-альпіністка Тетяна Яловчак.

Було то морозно, то спекотно, то розмито від хмар так, що нічого не видно, то сонячно, і здавалося, наче обличчя горить, без акліматизації та сну було важко, але ми змогли! Головний біль. Нудота. Погода псувалася, нам не можна було чекати і ми піднялися за два дні, – уточнив боєць Третьої окремоїштурмової бригади Олег Шахов.

Альпіністка Тетяна Яловчак додала, що нормальне сходження на вершину мало тривати п'ять днів.

Варто знати: Поблизу Лас-Вегаса встановили 13-метрового голого Дональда Трампа

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада
пропозиції партнерів
Новини