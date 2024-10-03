Український ветеран війни вперше підкорив гору Казбек

Боєць першої роти другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Олег Шахов (позивний Шах) у березні 2024 року втратив руку в боях в Орлівці. Та вже за пів року ветеран знайшов сили для підкорення гір.

Своє сходження на вершину висотою 5054 метрів Олег Шахов присвятив українським воїнам. Про це повідомляють у телеграм-каналі Третьої окремої штурмової бригади.

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Ідея піднятися на Казбек із воїном належить українській рекордсменці та альпіністці Тетяні Яловчак, яка підкорила сім найвищих вершин на семи континентах і шість найвищих вулканів, вона була керівником експедиції.

Нам потрібно показувати наших героїв. Військового я шукала з травня, – повідомила альпіністка Тетяна Яловчак в коментаріагентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Тетяни, в експедиції всього було 2 людини. Також у сходженні допомагав представник Грузії, який підтримує Україну і 77 разів піднімався на Казбек.

Коли є мрія, то є бажання і натхнення. Можна подолати перешкоди. Треба вірити, вірити, вірити у свою мрію. Я дивилася на Олега, бачила його втому і велике бажання дійти до вершини заради побратимів, – повідомила рекордсменка-альпіністка Тетяна Яловчак.

Було то морозно, то спекотно, то розмито від хмар так, що нічого не видно, то сонячно, і здавалося, наче обличчя горить, без акліматизації та сну було важко, але ми змогли! Головний біль. Нудота. Погода псувалася, нам не можна було чекати і ми піднялися за два дні, – уточнив боєць Третьої окремоїштурмової бригади Олег Шахов.

Альпіністка Тетяна Яловчак додала, що нормальне сходження на вершину мало тривати п'ять днів.

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