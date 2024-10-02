Поблизу Лас-Вегаса встановили 13-метрового голого Дональда Трампа

13-метрову статую голого експрезидента США Дональда Трампа встановили біля Лас-Вегасу. Скульптура зображає похмурого політика, а його руки схожі на маріонеткові.

Скульптуру виготовлено з арматури, вкритої пінопластом. Про це повідомляє американське видання The New York Post.

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Оголена статуя колишнього президента під назвою "Криво і непристойно" була встановлена ​​28 вересня на обгородженій ділянці біля міжштатної автомагістралі 15 на північ від Лас-Вегаса, штат Невада. За даними видання The Wrap, гігантський Трамп важить близько 2,7 тонни.

Статуя Дональда Трампа

За словами організаторів, зображення оголеного Трампа уособлює "прозорість, уразливість і публічність політичних діячів". У такий спосіб вони прагнуть спонукати людей до критичного мислення й ініціювати дискусії щодо відкритості в політиці "або ж її відсутності".

Творці цієї інсталяції побажали залишитися анонімними. Наразі статуя стоятиме біля автомагістралі у Лас-Вегасі, однак згодом вирушить у турне Штатами.

Нагадаємо, схожа історія була напередодні американських виборів 2016 року. Тоді одразу у декількох великих містах США на вулицях з’явились статуї, які зображали голого кандидата на пост президента Дональда Трампа. Проєкт був названий "The Emperor Has No Balls", а створила його група під назвою Indecline.

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