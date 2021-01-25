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ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року
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Попри пандемію, аукціонні торги з продажу антикварних машин проводилися регулярністю. І майже всі лоти були продані після оголошення карантину. Тож інтерес покупців до оригінальних авто не слабшає попри фінансові, політичні та інші кризи.
Особливо популярністю під час торішніх торгів користувалися машини бренду Bugatti – з 10 найдорожчих лотів аукціонів, 5 місць зайняли авто з Мольсгайма, випущені до 1939 року. Останній раз така велика кількість довоєнних машин у ТОП-10 була в 2011 році.
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Три Bugatti – 1928 Type 35C, 1937 Type 57S Atalante і 1935 Type 59 Sports – були продані на одному аукціоні Gooding & Company "Passion of a Lifetime" у вересні. На цьому ж аукціоні був проданий спорткар 1971 Lamborghini Miura P400 SV Speciale, що зайняла 10-у сходинку.
Сумарна вартість 10 найдорожчих автомобілів, проданих на аукціонах торік, перевищує 61 мільйон доларів. А найдивніше, що в цьому списку колишній фаворит – Ferrari – займає лише 9-у позицію.
П'ятірка найдорожчих авто 2020 року
1931 Bugatti Type 55 Super Sport by Figoni – $5 051 054
1928 Bugatti Type 35C – $5 224 483
1932 Bugatti Type 55 Super Sport – $7 100 000
1937 Bugatti Type 57S Atalante – $10 433 965
1934 Bugatti Type 59 Sports – $12 666 600
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