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ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року

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ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року - фото 1

Попри пандемію, аукціонні торги з продажу антикварних машин проводилися регулярністю. І майже всі лоти були продані після оголошення карантину. Тож інтерес покупців до оригінальних авто не слабшає попри фінансові, політичні та інші кризи.

Особливо популярністю під час торішніх торгів користувалися машини бренду Bugatti – з 10 найдорожчих лотів аукціонів, 5 місць зайняли авто з Мольсгайма, випущені до 1939 року. Останній раз така велика кількість довоєнних машин у ТОП-10 була в 2011 році.

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Три Bugatti – 1928 Type 35C, 1937 Type 57S Atalante і 1935 Type 59 Sports – були продані на одному аукціоні Gooding & Company "Passion of a Lifetime" у вересні. На цьому ж аукціоні був проданий спорткар 1971 Lamborghini Miura P400 SV Speciale, що зайняла 10-у сходинку.

Сумарна вартість 10 найдорожчих автомобілів, проданих на аукціонах торік, перевищує 61 мільйон доларів. А найдивніше, що в цьому списку колишній фаворит – Ferrari – займає лише 9-у позицію.

П'ятірка найдорожчих авто 2020 року

1931 Bugatti Type 55 Super Sport by Figoni – $5 051 054

ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року - фото 444725

1928 Bugatti Type 35C – $5 224 483

ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року - фото 444723

1932 Bugatti Type 55 Super Sport – $7 100 000

ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року - фото 444726

1937 Bugatti Type 57S Atalante – $10 433 965

ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року - фото 444724

1934 Bugatti Type 59 Sports – $12 666 600

ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року - фото 444727

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Джерело: hagerty
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