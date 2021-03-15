Український тенісист блиснув майстерною грою у футбол: відео

Перший номер збірної України з тенісу Ілля Марченко активно веде свої сторінки у соцмережах. І на цей раз спортсмен похвалився, як разом з колегами по національній команді майстерно грає у мініфутбол.

На відео видно, як Іллі, Сергію Стаховському та їхнім партнерам по збірній досить впевнено виходить вправлятися із маленьким м'ячем, ефектно забиваючи його в невеликі ворота. "Якщо будь-які футбольні скаути шукають гравців високого рівня", – іронічно прокоментував ролик 33-річний уродженець Кам'янського.

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Сам Марченко зараз займає 179-е місце в світовому рейтингу, а Стаховський – 197-е.

If any football scouts are looking for high quality players... pic.twitter.com/J3ZNROGF2Z — Illya Marchenko (@imarchello) March 14, 2021

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