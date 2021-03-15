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Український тенісист блиснув майстерною грою у футбол: відео

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Ілля Марченко - фото 1
Ілля Марченко / instagram

Перший номер збірної України з тенісу Ілля Марченко активно веде свої сторінки у соцмережах. І на цей раз спортсмен похвалився, як разом з колегами по національній команді майстерно грає у мініфутбол.

На відео видно, як Іллі, Сергію Стаховському та їхнім партнерам по збірній досить впевнено виходить вправлятися із маленьким м'ячем, ефектно забиваючи його в невеликі ворота. "Якщо будь-які футбольні скаути шукають гравців високого рівня", – іронічно прокоментував ролик 33-річний уродженець Кам'янського.

І ще: На ведучого спортивного телеканалу у прямому ефірі впав величезний екран: відео

Сам Марченко зараз займає 179-е місце в світовому рейтингу, а Стаховський – 197-е.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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