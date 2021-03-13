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Скільки уболівальників Реала виступили за повернення Роналду до клубу

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Роналду - фото 1
Роналду / gettyimages

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду цього літа, за чутками, буде розглядати варіант відходу з туринської команди і одним з варіантів є повернення в Реал.

Ідею португальця фанати клубу сприймають неоднозначно. Втім, фанати "вершкових" не надто задоволені перспективою цього трансферу.

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Видання AS провело опитування з приводу перспектив повернення Роналду в Реал і тільки 53% прихильників мадридського клубу були б цьому раді. Трохи більше 46% фанатів вважають, що португалець не має повертатися до клубу. При цьому у голосуванні взяли участь понад 116 тисяч осіб.

Скільки уболівальників Реала виступили за повернення Роналду до клубу - фото 451379
Водночас головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан прокоментував це так: "Ви знаєте, що означає Кріштіану для Мадрида. Ми всі відчуваємо до нього прихильність і те, що він тут зробив, просто чудово. Але зараз він гравець Ювентуса і у нього там все добре. Я не можу вам нічого сказати, розмов багато, але потрібно поважати інтереси усіх", зазначив Зідан.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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