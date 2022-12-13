Український танк проти російського: ефектне відео "дуелі" танків

Українські воїни щодня роблять все, щоб на території нашої країни не залишилось жодного загарбника, а ворожа техніка більше не завдала нікому шкоди. І свіже відео від українських бійців яскраво показує, як добре це завдання вдається виконувати.

Українські захисники регулярно демонструють свої уміння та міць, адже у них нема вихідних та перерв у боротьбі за наше майбутнє і перемогу. І кожне відео з успішною роботою ЗСУ підіймає дух та надихає ще більше підтримувати наших воїнів. Не винятком став і запис з танковою "дуеллю", який з'явився на офіційній сторінці Страткому ЗСУ у Twitter.

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Т-64 прямим наведенням знищує російський Т-73. Танк страшна зброя. Снаряд летить по майже прямій траєкторії.Між виходом снаряда і влучанням дуже короткий проміжок часу, і якщо під час стрільби артилерії чи мінометів можна почути свист снаряда та сховатися, то при танковому бої ні, – відзначаються фахівці.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Т-64 прямим наведенням знищує російський Т-73. Танк страшна зброя. Снаряд летить по майже прямій траєторії.Між виходом снаряду і влучанням дуже короткий проміжок часу, і якщо під час стрільби артилерії чи мінометів можна почути свист снаряду та сховатися, то при танковому бої ні. pic.twitter.com/pauVvn7Dy6 — UA_StratCom (@StratCom_AFU) December 12, 2022

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