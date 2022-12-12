Так звучить вітання загарбникам: у ЗСУ показали, як працює трофейна БМП – відео

Українські захисники роблять все, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського окупанта. Також ЗСУ вдається захоплювати ворожу техніку, яка вже працює на фронті проти власних творців.

Українські військові щодня без вихідних та відпустках працюють над тим, щоб наблизити перемогу України. Інколи на полі бою вдається не лише знищити ворожу техніку, а й затрофеїти її. Так трапилось і з БМП-3, яка тепер служить ЗСУ. Відео з роботою російської бойової машини піхоти проти самих же росіян поділились в 1 окремій бригаді спецпризначення імені Івана Богуна.

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Трофейна БМП-3 щоденно надсилає вітання загарбникам. 518 батальйон повертає чуже ворогу! Кожен захоплений боєприпас в бою буде повернутий – це наближає нас до перемоги! – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Станом на 12 грудня армія рф втратила приблизно 94 760 одиниць особового складу, 2 966 танків та 5 928 бойових броньованих машин. Повний перелік втрат росії з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

Техніка із німецькою якістю і точністю: дивіться, як новітня розробка Matador RGW-90 допомагає ЗСУ:

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