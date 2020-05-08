Футболісти Динамо "підпалили" траву на рідному стадіоні

Гравці Динамо Київ привернули увагу до проблеми підпалів на полях.

У київському футбольному клубі Динамо розповіли про рішення випалити траву на власному стадіоні імені Лобановського в столиці.

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Проте варто відзначити, що футболісти зробили це тільки в фотошопі, щоб привернути увагу до проблеми підпалів на полях. Про це повідомляє пресслужба Динамо в соцмережі Facebook.

"ФК Динамо Київ прийняв рішення випалити траву на своєму домашньому полі, щоб вона краще росла в наступному сезоні. Ми слідуємо старій добрій традиції спалювати сухостій, покладаємо на цей процес великі надії та рекомендуємо зробити те ж на стадіонах Олімпійський та Арена-Львів. Правда маячня? Ми теж так думаємо!" – жартівливо підмічено в повідомленні. Таким чином кияни хочуть привернути увагу до проблеми підпалів на полях – і мова йде не про футбольні.

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