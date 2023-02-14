Український співак YOGEN зачарував українців новим кліпом на пісню "5 хвилин" про кохання

Молодий український співак YOGEN анонсував вихід кліпу на свій новий трек "5 хвилин". Динамічна хореографія, запальний вокал та неземний вайб – це далеко не все, що заворожить слухача. Дивіться нове музичне відео!

Пісня "5 хвилин" сповна просякнута почуттям закоханості. При її прослуховуванні виникає бажання нестримно танцювати зі своєю половинкою.

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Війна змусила нас цінувати кожну секунду проведену разом із коханими та довела, що навіть 5 хвилин можуть стати вічністю. Ця пісня про ті самі моменти, коли будь-які слова є зайвими", – ділиться артист.

Щодо кліпу, то він яскраво ілюструє сенс пісні: час, який зупиняється при зіткненні поглядів, мурашки, що бігають шкірою під час обіймів і неповторна магія кохання. Окрім запальної хореографії та потужної енергетики артиста, музичне відео "підкуповує" ще й нуарними кадрами закоханої пари.

YOGEN – український співак, який вже встиг отримати безліч нагород на фестивалях, серед яких: Перші ластівки, Співограй, Веселка над Тисою, Шекіленд і Кришталевий Жайвір. Ба більше, співак став фіналістом телевізійного шоу "Х-Фактор". Та і це не все, адже YOGEN ще й екссоліст гурту Lucky4. Співак також відомий амбасадор популярних українських брендів, зокрема ANDRE TAN MAN.

Слухайте пісню YOGEN – 5 хвилин:

Слова пісні YOGEN – 5 хвилин:

М-на-на

На п‘ять хвилин

М-на-на

На п‘ ять

Хот зараз спить -

В цю мить марнує певно

він життя,

Бо цілий світ

Стоїть заради свого майбуття.

Кохання - злива,

Справа і зліва

Ти - доле моя

Вже повернуся скоро я!

На п'ять хвилин

піду,

Ти збережи тепло моє в долонях

(Уу)

Хай знатимуть назавжди я з тобою

(Уу)

Нехай вогонь залишить тільки дим

До тебе повернусь на п’ять хвилин

М-на-на

На п‘ять хвилин

М-на-на

На п‘ ять

М-на-на

На п‘ять хвилин

М-на-на

На п‘ ять

І у пітьмі

Тепер не сняться кольорові сни,

І вже з зими

Летять до долу вже

Дощі рясні.

А на світанку -

Душі уламки,

Як доля моя,

Вже повернуся скоро я!

На п'ять хвилин

піду,

Ти збережи тепло моє в долонях

(Уу)

Хай знатимуть назавжди я з тобою

(Уу)

Нехай вогонь залишить тільки дим

До тебе повернусь на п’ять хвилин

М-на-на

На п‘ять хвилин

М-на-на

На п‘ять

М-на-на

На п‘ять хвилин

М-на-на

На п‘ять

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