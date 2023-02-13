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"У пустелі" – слухайте запальний трек молодого артиста Persi
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У мережі набирає популярності дебютний трек молодого артиста Persi. Його називають новим крашем дівчат. Persi випустив пристрасну пісню "У пустелі". Виконавець розповів про свою нову музичну роботу. Слухайте прем'єру!
Молодий український співак Persi випустив дебютний трек "У пустелі". Свою музичну кар'єру він вирішив розпочати з пристрасної пісні, яка не лише запалить серця, а й заставить їх битися частіше.
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Трек "У пустелі" розповідає про закоханість, яка змушує марити людиною. Коли вона ввижається тобі всюди, а її обличчя та погляд закарбовується у пам'яті назавжди. Ця пісня про кохання, яке кожен шукає, а коли знаходить, то воно зводить з глузду.
Співак переконаний, що ці почуття лише посилила війна, адже багато пар зараз перебувають в сотнях кілометрів одне від одного. Та попри відстань, закоханість та пристрасть продовжує жити та палати у їхніх серцях. Артист зізнається, що не випадково розпочав свій шлях з пісні "з перчинкою", адже має на меті бути відвертим зі слухачем та співати лише про те, що сам коли-небудь відчував.
"Я хочу випускати сучасні і якісні українські треки з молодіжним звучанням. Такі, які ставитимуть на повтор, а не слухатимуть лише раз", – зізнається співак.
Слухати пісню PERSI – У Пустелі:
Слова пісні PERSI – У Пустелі:
Щоб знайти тебе пірнаю у сон
Я босоніж біжу, я біжу до тебе (ще далі йти)
Час спливає мов крізь пальці пісок
Ти оазис мій, літній дощ у спеку
Я знайду (втамую спрагу)
Твоя любов (моя саванна)
Ти як крига танеш, як тінь зникаєш
Знаєш що (ти відчуваєш)
Зі мною ти (щораз літаєшь)
Мене кличешь вабиш baby
Знову знову
У пустелі
Я марив марив де ти
Крок зі скелі
В твої очі карамелі
У пустелі
Я марив марив де ти
В каруселі
Всі думки навколо тебе
Ти мов вогонь в серці так запалала
Тінню на сонці мені танцювала
Що зі мною
Я так прагну тебе
Немов сонце палке
До свого зеніту (ти лети)
Це кохання просто так не мине
Я знайду тебе
Свою Атлантиду
Ти мов сон (п’янка Омана )
Це мій полон (моя уява)
Ти мене впізнаєш, ти мною граєш
Я знаю що (ти відчуваєш)
Зі мною ти (щораз літаєшь)
Мене кличешь вабиш baby
Знову знову
У пустелі
Я марив марив де ти
Крок зі скелі
В твої очі карамелі
У пустелі
Я марив марив де ти
В каруселі
Всі думки навколо тебе
Ти мов вогонь в серці так запалала
Тінню на сонці мені танцювала
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