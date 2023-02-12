Наталія Могилевська переспівала свій хіт "Любила" українською

Співачка Наталія Могилевська випустила хіт "Любила" ще у 2008 році. Через 15 років вона дала йому нове життя й презентувала версію українською. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра пісні "Любила" українською від Наталі Могилевської відбулася 10 лютого 2023 року на YouTube. За кілька годин ця відеоробота вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Присвячую всім закоханим під час війни. Кажуть, найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші. Я ніколи не бачила стільки любові навколо, скільки бачу зараз", – коментує співачка.

Слухати пісню Наталія Могилевська – Любила:

Слова пісні Наталія Могилевська – Любила:

1к

Я любила, я так любила,

Що шумить голова.

Затремтіло, так затремтіло,

Що сама не своя.

Відболіло, так відболіло,

Що жага не жага.

Осінь теплим вітром зігріла -

Все знесла без сліда.

Приспів

Любила, все що змогла

Любила, я віддала тобі віддала

Зігріла, все зберегла

Любила ла-ла-ла ла-ла-ла

2к

Очі, що були напроти

Розказали, що не проти

Не загуби

Губи, що кусали губи

Тихо ніжно шепотіли

Тільки люби, ти тільки люби.

Голос твій вночі питає і кричить, що ти бажаєш?

Мрії мої

Знаю, що тебе втрачаю.

Розумію, що кохаю

тільки не іди, ти тільки не йди.

Приспів

Кохаю, все що змогла

Кохаю, я віддала тобі віддала

Що маю, я все зберегла

Кохаю ла-ла-ла ла-ла-ла

Приспів

Любила, все що змогла

Любила, я віддала тобі віддала

Зігріла, і все зберегла

Любила

Ла-ла-ла

Ла-ла-ла

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