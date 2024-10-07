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Український співак ALEKSEEV презентував новий трек "Наодинці танці"

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ALEKSEEV - фото 1
ALEKSEEV / YouTube

ALEKSEEV випустив новий мотивуючий сингл і представив його у дещо незвичному для себе музичному стилі. Трек "Наодинці танці" стрімко набирає популярності у мережі.

Переглянути кліп "Наодинці танці", в якому виконавець постає у новому образі, можна на YouTube.

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"Наодинці танці" – танцювальний трек, але з характерним для Микити романтичним присмаком. Композиція стане підтримкою для багатьох дівчат, комусь вкаже правильний шлях, когось просто розважить і порадує своїм неординарним вайбом.

У цій пісні я звертаюся до дівчат зі словами підтримки, мотивую їх бути сильними і, незважаючи на можливу безвихідь і складні обставини, не ставати черствими, зберігати в серці доброту, людяність і чуйність.Хоч це і новий період у моєму особистому житті і творчості, попри те, не вважаю, що в цій пісні я зовсім інший. Як і раніше співаю про кохання, намагаюся бути чуттєвим і сентиментальним, яким в принципі і є насправді, – прокоментував трек співак.

За словами виконавця, йому сподобалося експериментувати зі звуком та стилем, тепер у самостійному плаванні він може собі це дозволити.

В новій роботі окрім музичного експерименту, неможливо не помітити зовнішні зміни співака, які подекуди викликали шок у прихильників ALEKSEEV.

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Джерело: ALEKSEEV
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