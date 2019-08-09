Український скрипаль зіграв на всесвітньо відомій скелі: захоплююче відео

Всесвітньо відомий скрипаль з України Святослав Кондратів вразив новим ефектним роликом, який був знятий на знаменитій скелі над прірвою Trolltunga (Язик троля) в рамках проєкту #СвітОчімаСкріпаля.

За словами Святослава Кондратіва, він давно мріяв про подорож до знаменитої скелі – Язик троля, де і був знятий вражаючий кліп. Але далося це нелегко. Норвегія частенько підкидає погодні "сюрпризи", де сонячні дні у році можна порахувати на пальцях.

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Попри численні виклики, відео таки було зняте. І воно просто захоплює дух. Ви маєте це побачити!

Trolltunga – скеля незвичайної форми, яка розташована на позахмарних висотах над мальовничим озером Рінгедалсватн у Норвегії. Язик троля – місце, де мріють побувати туристи з усього світу, випробувати свої сили і отримати насолоду від неймовірних пейзажів.

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