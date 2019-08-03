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Співак Ед Ширан побив світовий рекорд по зборах за гастролі

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Ед Ширан - фото 1
Ед Ширан / instagram

Гастрольний тур Divide британського музиканта Еда Ширана став найприбутковішим за всю історію шоу-бізнесу, побивши рекорд групи U2. Коли гастролі артиста закінчаться, то вони стануть найбільш відвідуваними в історії.

Відзначається, що Ширан вже заробив 736 мільйонів доларів за 12 концертів до закінчення туру, який розпочався в березні 2017 року, а завершиться в серпні цього року в Іпсвічі.

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Попередній рекорд у 735 мільйонів доларів встановила група U2 вісім років тому.

Уже відомо, що коли гастролі Ширана закінчаться, то вони стануть також найбільш відвідуваними в історії – на них уже продано понад 8,5 мільйона квитків у 43 країнах. Це на мільйон більше, ніж на виступи U2 у 2011 році.

Музикант написав у своєму Instagram: "Спасибі всім і кожному, хто прийшов на шоу. Залишилося 12 концертів, я ніколи цього не забуду".

Тур Еда Ширана Divide включає 255 концертів, при цьому організатори відмовилися від продажу квитків у VIP-зони, і в середньому вони коштували на 14,2% дешевше, ніж на U2, у яких в турі було 110 виступів.

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Джерело: theguardian
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