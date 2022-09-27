Український серіал визнали найкращим на міжнародному кінофестивалі

Український серіал "Пікнік" став найкращим серіалом за версією міжнародного кінофестивалю "Serial Killer!". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Престижну нагороду за серіал отримали його творці – режисерка Ірина Громозда та сценарист Симор Гласенко. А "Mamas Film Production" фільмували цей кінопродукт. Про це повідомили FILM.UA Group.

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Радісно спостерігати за розвитком й новими здобутками нашої індустрії. Ця перемога на міжнародній арені – важлива подія для всіх нас. Продовжуємо відстоювати наш інформаційно-культурний фронт", – зазначають у FILM.UA Group.

Сюжет серіалу розпочинається з довгоочікуваної вилазки з друзями, проте це обернеться для родини Віри трагедією. Які підводні камені минулого вийдуть назовні та зроблять найближчих людей ворогами?

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