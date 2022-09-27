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Український серіал визнали найкращим на міжнародному кінофестивалі

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Український серіал визнали найкращим на міжнародному кінофестивалі - фото 1

Український серіал "Пікнік" став найкращим серіалом за версією міжнародного кінофестивалю "Serial Killer!". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Престижну нагороду за серіал отримали його творці – режисерка Ірина Громозда та сценарист Симор Гласенко. А "Mamas Film Production" фільмували цей кінопродукт. Про це повідомили FILM.UA Group.

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Радісно спостерігати за розвитком й новими здобутками нашої індустрії. Ця перемога на міжнародній арені – важлива подія для всіх нас. Продовжуємо відстоювати наш інформаційно-культурний фронт", – зазначають у FILM.UA Group.

Сюжет серіалу розпочинається з довгоочікуваної вилазки з друзями, проте це обернеться для родини Віри трагедією. Які підводні камені минулого вийдуть назовні та зроблять найближчих людей ворогами?

Український серіал визнали найкращим на міжнародному кінофестивалі - фото 513672

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