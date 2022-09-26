Netflix показав перший кадр з приквелу "Бріджертонів"

Netflix представив перший кадр нового мінісеріалу про королеву Шарлотту – це приквел популярного серіалу "Бріджертони". Головну роль виконала Індія Ріа Амартейфіо.

Так, Netflix опублікував перший кадр із серіалу "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" (у перекладі з англійської – "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів"). Це приквел до популярного однойменного серіалу, і присвячений юності однієї з героїнь – королеви Шарлотти. На фотографії з'явилася виконавиця головної ролі Індія Ріа Амартейфіо, пише Deadline.

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Шоу розповість історію приходу Шарлотти до влади, а також покаже її взаємини з королем Георгом, союз із яким спровокував масштабні зміни в англійському вищому суспільстві.

До своїх ролей повернуться Голда Рошевель (доросла королева Шарлотта), Аджоа Андох (леді Агата Денбері) та Рут Геммелл (леді Вайолет) – насамперед вони знімалися у "Бріджертонах".

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