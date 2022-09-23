Бардо: дивіться трейлер нового фільму від оскароносного режисера Іньярріту

Стримінговий сервіс Netflix опублікував в мережі трейлер до фільму "Бардо: Фальшиві хроніки жменьки правди", над яким працював відомий мексиканський режисер Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Дивіться тизер потужної кінострічки!

У мережі з'явився трейлер фільму "Бардо: Фальшиві хроніки жменьки правди". Дата виходу кінострічки вже анонсована, очікуйте на Netflix з 16 грудня.

І ще: Екранізація Netflix "На Західному фронті без змін": дивіться трейлер фільму за Ремарком

Іньярріту – п'ятиразовий володар премії "Оскар" розповість новим фільмом історію про режисера, який переживає непросту кризу. У центрі сюжету – Сільверіо. Він відомий мексиканський журналіст та режисер-документаліст, який живе в Лос-Анджелесі. Після того, як його назвали лауреатом престижної премії міжнародної нагороди, змушений повернутися до рідної країни. Він і не підозрював, що ця проста подорож підведе його до екзистенційної межі. Безглуздість його спогадів і страхів вирішила пронизати сьогодення, наповнюючи його повсякденне життя відчуттям розгубленості та подиву.

З хвилюванням і сміхом Сільверіо бореться з універсальними, але інтимними питаннями про особистість, успіх, смертність, історію Мексики та глибоко емоційні сімейні тенета, які він розділяє зі своєю дружиною та дітьми. Дійсно, що означає бути людиною в ці дуже дивні часи", – йдеться в описі до кінострічки.

Дивіться трейлер фільму "Бардо: Фальшиві хроніки жменьки правди":

До теми: "Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер другого фільму Антоніо Лукіча