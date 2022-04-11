Український серіал "І будуть люди" покажуть у понад 10 країнах світу

Серіал-сагу "І будуть люди", який розповідає про українців можна буде подивитися закордоном. Читайте далі та дізнайтеся, які країни купили права на серіал.

Історична драма у форматі саги "І будуть люди" готова підкорювати закордонних глядачів. У серіалі розповідають про життя звичайних українців, через історії яких сюжет показує турбулентні етапи XX століття. Тут і перша світова війна, і революція, і прихід радянської влади...

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Компанія "FILM.UA Group" повідомляє, що права на серіал продали у Польщу, Естонію, Хорватію, Сербію, Словенію, Чорногорію, Південну Корею, Північну та Південну Америки та інші регіони. Також усі 12 епізодів серіалу доступні в онлайн-кінотеатрах Amazon Prime з англійськими субтитрами.

Представники компанії розповідають, що "одним з амбітних проєктів жанру історичної драми став український серіал "І будуть люди". Це наша смілива спроба зняти своє "Двадцяте століття" Бернардо Бертолуччі, своїх "Звіяних вітром" режисера Віктора Флемінга. Після успішного показу в українському етері серіал за час свого існування розширив свою географію аж до Америки".

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