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Український рок-гурт "Веремій" презентував кліп на улюблену пісню слухачів "Жовтокоса"
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Пісня "Жовтокоса" – не новинка для фанатів гурту, адже відома з альбому "Доки є крила" 2016 року, проте відеоробота дозволяє прослухати пісню по-новому та почути нові сенси, яка зараз дуже актуальні. Дивіться новий кліп на знайому музичну роботу!
Прем'єра пісні та кліпу "Жовтокоса" від гурту "Веремій" відбулася 21 жовтня 2022 року на YouTube. За кілька днів ця композиція вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.
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Український рок-гурт отримав такі позитивні коментарі щодо нової відеороботи: "Бажаю отримати велику популярність і продовжувати творити прекрасні речі як вже робите", "Очманіти! Вийшов кліп на мою улюблену лірику від улюбленого гурту! А текст неабияк звучить підтримкою в наш час!", "Дякую! Чудова пісня під настрій осені, війни та життя!" тощо.
Слухати пісню ВЕРЕМІЙ – Жовтокоса:
Слова пісні ВЕРЕМІЙ – Жовтокоса:
Дихає час, дихає час
В кожному з нас, в кожному з нас
Змінює кволі думки на екстаз
Тебе підносить вгору - падати більше болю
Встати з колін, встати з колін
Разом ми сила, коли кожен з нас не один
Стиснувши міцно до крові кулак,
Скажемо голосно
Вставай! І сили у собі шукай!
Щоб вітром поміж росами
Обіймати жовтокосую осінь
Давай! Давай! Повір у себе і вставай!
Щоб разом понад росами
Єднатись у цій осені
Ти тільки скажи, тільки скажи
Буду поруч я до останньої межі
І навіть коли сил є один крок
Нашу молитву в пам'яті збережи
Встати з колін, встати з колін
Разом ми сила, коли кожен з нас не один
Стиснувши міцно до крові кулак,
Скажемо голосно
Вставай! І сили у собі шукай!
Щоб вітром поміж росами
Обіймати жовтокосую осінь
Давай! Давай! Повір у себе і вставай!
Щоб разом понад росами
Єднатись у цій осені
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