На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Український ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи
-
- 35
Київський ресторан італійської кухні Positano потрапив у перелік Найкращих піцерій Європи 2020 року. Заклад розташований на Березняках.
У вівторок, 8 вересня, авторитетний європейський рейтинг назвав 50 Top Pizza Europe на урочистій церемонії нагородження Найкращих європейських піцерій 2020 року. Так, ресторан Positano, який входить до складу Fozzy Group, зайняв 34 місце. Кухню закладу очолює бренд-шеф мережі Сільпо Марко Черветті. Разом з піцайоло Енцо Коччею з Неаполя Марко Черветті розробили меню для ресторану.
Це цікаво: Лайфхак з кавою з McDonald's підкорив TikTok: як зробити ідеальний напій
Перше місце у списку Найкращих піцерій Європи зайняла піцерія 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria у Лондоні, на другому місці опинився ресторан Via Toledo Enopizzeria у Відні, а на третьому – піцерія Bijou в Парижі.
Рейтинг Найкращих піцерій Європи 50 Top Pizza Europe складається на основі оцінок інспекторів гіда 50 Top Pizza, які відвідують піцерії як в Італії, так і по всьому світу. Основні критерії: якість піци, сервіс, інтер'єр, обслуговування, барна і винна карта, використання локальних та сезонних інгредієнтів при приготуванні піци.
Торік ресторан Positano увійшов до 50 найкращих піцерій світу за версією 50 Top Pizza, а також у список найкращих піцерій Європи за версією видання Big 7 Travel.
Читайте також: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
14:16Названо головний колір 2021 року, на вибір якого повпливала пандемія COVID-19
-
13:58Премія Оскар: як виглядають нові вимоги для найкращого фільму
-
13:45Український ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи
-
13:13Ізраїльська компанія створила свій футуристичний прототип літаючого автомобіля: фото
-
12:56Блогер подарував бабусі спіднє і розкрив таємницю літніх людей (відео)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:32Справжній секс: Настя Каменських розбурхала мережу відвертим бікіні
-
12:18Коти, які засуджують свого господаря, розсмішили мережу (відео)
-
11:49Чому не збиваються вершки: прості поради
-
11:15Міжнародний день краси: Вгадай конкурсні титули цих краль!
-
10:50Зваблива Демі Роуз розбурхала мережу пікантними фото (18+)
-
10:19Лайфхак з кавою з McDonald's підкорив TikTok: як зробити ідеальний напій
-
09:51Чому не варто залишати будь-які речі в машині: нове дослідження (фото)
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 вересня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:55Перший день у школі: фото хлопчика до і після підкорює мережу
-
08:26Погода 9 вересня в Україні: бабине літо у розпалі
-
07:525 простих природних способів зміцнити кістки
-
07:19Дивіться, як 1500-сильні Bugatti Chiron Pur Sport випробовують на треку
- 08 вересня
-
21:54Як не плакати під час нарізання цибулі: перевірені методи
-
21:34Ретчед: дивіться фінальний трейлер серіалу-приквелу "Пролітаючи над гніздом зозулі"
-
21:179 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:564 методи, які допоможуть вгамувати відчуття голоду
-
20:33Apple озвучила дату презентації iPhone 12 та інших "яблучних" новинок
-
20:17Тест "Кімната в будинку": що вам потрібно для гармонії з собою
-
13:58Премія Оскар: як виглядають нові вимоги для найкращого фільму
-
11:15Міжнародний день краси: Вгадай конкурсні титули цих краль!
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 вересня
- 08 вересня
-
20:17Тест "Кімната в будинку": що вам потрібно для гармонії з собою
-
18:00Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
-
16:00Як змінити адресу голосування на місцевих виборах 2020: інструкція
-
14:31Чому на "дякую" не можна відповідати "нема за що"
-
11:15Міжнародний день грамотності: Перевір, наскільки ти вправний в українській мові
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 вересня
- 07 вересня
-
21:26Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
-
19:0810 психологічних трюків, які варто знати кожному
-
17:15Як правильно закінчувати день, щоб було бажання жити
-
15:53Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками
-
13:11Дивна сучасна мода: шедеври дизайну, які змушують сміятись
-
11:23Танці з зірками 2020: яка пара першою покинула шоу (відео)
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 вересня
-
08:23Танці з зірками 2020 випуск 2 онлайн: дивитись відео виступів і результати
-
07:23Погода в Україні 7 вересня: де очікуються дощі
- 06 вересня
-
21:40ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:47З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
17:25Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)
-
15:55Українських водіїв штрафуватимуть за модні ЗD номерні знаки: названі суми
-
13:19Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня