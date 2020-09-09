Український ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи

Київський ресторан італійської кухні Positano потрапив у перелік Найкращих піцерій Європи 2020 року. Заклад розташований на Березняках.

У вівторок, 8 вересня, авторитетний європейський рейтинг назвав 50 Top Pizza Europe на урочистій церемонії нагородження Найкращих європейських піцерій 2020 року. Так, ресторан Positano, який входить до складу Fozzy Group, зайняв 34 місце. Кухню закладу очолює бренд-шеф мережі Сільпо Марко Черветті. Разом з піцайоло Енцо Коччею з Неаполя Марко Черветті розробили меню для ресторану.

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Перше місце у списку Найкращих піцерій Європи зайняла піцерія 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria у Лондоні, на другому місці опинився ресторан Via Toledo Enopizzeria у Відні, а на третьому – піцерія Bijou в Парижі.

Рейтинг Найкращих піцерій Європи 50 Top Pizza Europe складається на основі оцінок інспекторів гіда 50 Top Pizza, які відвідують піцерії як в Італії, так і по всьому світу. Основні критерії: якість піци, сервіс, інтер'єр, обслуговування, барна і винна карта, використання локальних та сезонних інгредієнтів при приготуванні піци.

Торік ресторан Positano увійшов до 50 найкращих піцерій світу за версією 50 Top Pizza, а також у список найкращих піцерій Європи за версією видання Big 7 Travel.

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