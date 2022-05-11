Український проєкт Дія.City увійшов у шортлист премії Emerging Europe Awards

У Мінцифрі повідомили, що Україна потрапила до шортлиста премії Emerging Europe Awards 2022, якою нагороджують за прогресивні ініціативи. Проєкт "Дія.City" номінували у категорії "Партнерство".

Премія Emerging Europe Awards щороку відзначає організації, проєкти та людей за ініціативи регіону в галузях сталого розвитку, інновацій та підприємництва.

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Підтримати український проєкт Дія.City можна на ЦЬОМУ сайті.

Переможців визначать 23 червня в Брюсселі під час "Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022".

Проєкт Дія.Сity номінували "за унікальний внесок у позиціювання України як потужного ІТ-хабу шляхом створення умов для розвитку компаній та залучення іноземних інвестицій" – відзначили у категорії "Партнерство", номінація "Modern and Future-Proof Policy" (Сучасна та перспективна політична ініціатива року).

Ця категорія охоплює організації, що діють в Європі, що розвиваються, які реалізували успішні проєкти та ініціативи, спрямовані на стратегічне планування розвитку на основі передбачення, засноване на фактах та інклюзивне законодавство та оцінку політики, а також сприяли лідерам і лідерству майбутнього.

У цій категорії також є представники від Болгарії (за підтримку місцевих інновацій та рішень розумного міста, які можуть покращити якість життя та стимулювати місцевий бізнес) та Естонії (за роботу в підтримці громадського сектору та організацій громадянського суспільства в навігації електронного урядування та цифрової трансформації).

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