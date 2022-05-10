Голова Мінцифри показав, як у Гостомелі працює Starlink

Михайло Федоров, керівник Мінцифри, опублікував у своїх соцмережах знимки, які демонструють роботу Старлінку. Дивіться, який вигляд мають супутники в дії.

У Гостомелі ще відновлюють пошкоджені кабелі, провайдери працюють над цим. Проте гуманітарний штаб має можливість працювати, адже є Starlink.

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Старлінк забезпечує мешканців зв'язком, тож кожен охочий може підзарядити свій мобільний телефон та дізнатися останні новини від близьких.

Михайло Федоров розповідає, що через невеликі розміри цього обладнання, його періодично можуть сплутати з сонячною батареєю. Також він висловив вдячність Space X та USAID. Саме завдяки такій підтримці для України, місцеві мають зв'язок.

"Starlink бачите? А він є", – з гумором коментує голова Мінцифри вигляд Starlink в Гостомелі.

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