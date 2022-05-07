Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

У Telegram може з'явитися Premium-версія: у чому її особливості

  • 21
У Telegram може з'явитися платна версія - фото 1
У Telegram може з'явитися платна версія

Месенджер Telegram надзвичайно популярний як у всьому світі, так і в Україні. І дуже скоро у нього може з'явитися додатковий функціонал, який розширить можливості користувачів.

Як розповідає The Verge, у бета-версії Telegram для гаджетів на базі iOS виявили код. Він свідчить про те, що месенджер отримає Premium-версію. Це підтверджує чутки про платні функції, які поширилися в мережі у квітні.

Це цікаво: ТОП 5 сервісів для пошуку роботи під час війни

Що виявили в коді Telegram

  • Платні реакції.
  • Платні стікери.
  • Власники преміум-підписки отримують знак поруч з іменем – "зірку".
  • Максимум чатів в одній теці зростає до 200.
  • Максимум супергруп зростає до 1000.
  • Максимум закріплених чатів у теці зростає до 200.
  • Максимум публічних посилань для каналів і супергруп зростає до 20.
  • Кількість обраних стікерів зростає до 10.
  • Максимум збережених gif зростає до 400.
У Telegram може з'явитися Premium-версія: у чому її особливості - фото 504798

Ми достеменно не знаємо, коли весь цей функціонал з'явиться, та й чи з'явиться він узагалі. Наразі ж пропонуємо очікувати на оновлення. Можливо, згодом Telegram повідомить про можливість перейти на Premium-акаунт.

Читайте також: "Русский корабль иди н***й": з'явився оригінальний додаток від Генштабу

пропозиції партнерів
Новини