У Telegram може з'явитися Premium-версія: у чому її особливості

Месенджер Telegram надзвичайно популярний як у всьому світі, так і в Україні. І дуже скоро у нього може з'явитися додатковий функціонал, який розширить можливості користувачів.

Як розповідає The Verge, у бета-версії Telegram для гаджетів на базі iOS виявили код. Він свідчить про те, що месенджер отримає Premium-версію. Це підтверджує чутки про платні функції, які поширилися в мережі у квітні.

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Що виявили в коді Telegram

Платні реакції.

Платні стікери.

Власники преміум-підписки отримують знак поруч з іменем – "зірку".

Максимум чатів в одній теці зростає до 200.

Максимум супергруп зростає до 1000.

Максимум закріплених чатів у теці зростає до 200.

Максимум публічних посилань для каналів і супергруп зростає до 20.

Кількість обраних стікерів зростає до 10.

Максимум збережених gif зростає до 400.

Ми достеменно не знаємо, коли весь цей функціонал з'явиться, та й чи з'явиться він узагалі. Наразі ж пропонуємо очікувати на оновлення. Можливо, згодом Telegram повідомить про можливість перейти на Premium-акаунт.

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