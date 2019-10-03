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Український пранкер злякав Тімберлейка: епічне відео

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Джастін Тімберлейк - фото 1
Джастін Тімберлейк / grammy

Скандально відомий український журналіст Віталій Седюк напав на співака Джастіна Тімберлейка і його дружину Джесіку Біл на Paris Fashion Week. Відео інциденту з'явилося в мережі.

Конфуз трапився, коли Тімберлейк зі своєю дружиною Джесікою Біл йшов по червоній доріжці на Paris Fashion Week від Louis Vuitton. Журналіст Віталій Седюк, який перебував в групі представників преси, раптово кинувся на зірку шоу-бізнесу ззаду, схопив його за ногу і спробував повалити. При цьому він удавав, що плаче. Тімберлейка врятувала охорона, відтягнувши Седюка в сторону.

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Співак в результаті нападу не постраждав – після інциденту він з дружиною вирушив на показ.

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Джерело: tmz
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