Український пілот небезпечними маневрами шокував світ: екстремальне відео

Виступ українського льотчика Юрія Булавки на бойовому винищувачі Су-27 під час авіашоу Gdynia Aerobaltik 2019 у Польщі шокував весь світ. Маневри українця зняв польський фотограф.

"Сам на сам з монстром", – описав фотограф одну з фотографій на своїй сторінці у Facebook. Пізніше в інтернеті з'явилося відео фігур вищого пілотажу.

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Як повідомляється, особливо вражаючим був маневр з наближенням до відкритої кабіні літака з пресою попереду – до Су-27 можна було дістати рукою. На відео можна побачити запис зсередини літака для преси, на якому чутно, як журналісти вітають і плескають пілотові після вдалого маневру.

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