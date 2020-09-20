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Український паркурист здійснив рекордний стрибок на швидкості: шалене відео

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Олександр Титаренко встановив рекорд - фото 1
Олександр Титаренко встановив рекорд / redbull

Український паркурист Олександр Титаренко встановив рекорд і потрапив в Книгу рекордів України за рекордний стрибок між двома вантажівками в русі. Після першої спроби довелося довго відновлюватися. Але вдруге "вершина" була взята.

Так, Олександр "підкорив" два автовози, що рухалися зі швидкістю 20-25 кілометрів на годину. Відстань від одного вантажного автомобіля до іншого склала 3,5 метра, а загальна відстань стрибка (відрив – приземлення) – 5,2 метра. Рекорд офіційно зафіксували представники Книги рекордів України.

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Український паркурист здійснив рекордний стрибок на швидкості: шалене відео - фото 426268

"Це була моя ідея. У мене є друг, він намагається бити різні рекорди: закидати м'яч у кошик з центру поля, тощо. Це мене мотивувало. Я подумав: треба теж поставити якийсь рекорд", – зізнався спортсмен.

Варто відзначити, що рекорд Титаренко встановив не з першої спроби. Під час першої спроби він травмувався. "Перший раз я визначав відстань буквально на око. Через це не розрахував довжину, не долетів і вдарився коліном", – розповів Титаренко.

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Джерело: redbull
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