Шведський легкоатлет Дюплантіс побив "вічний" світовий рекорд Бубки: відео стрибка

Юний швед Арман Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Таке досягнення спортсмен здобув на етапі Діамантової ліги в Римі.

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс, здавалося б, зробив неможливе і встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною. На етапі Діамантової ліги в Римі він подолав планку на висоті 6,15 метра. Рекорд легендарного українця Сергія Бубки Дюплантіс перевершив на один сантиметр.

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Стрибок з жердиною Армана Дюплантіса на 6,15 метра:

Сергій Бубка – олімпійський чемпіон і шестикратний переможець світових першостей у складі збірних СРСР та України. У 2013 році він боровся за посаду президента Міжнародного олімпійського комітету, але програв вибори німцеві Томасу Баху. Досягнення Бубки протрималося 26 років! У 1994 році український жердинник стрибнув на 6 метрів і 14 сантиметрів на змаганнях в італійському Сестрієре.

Крім цього, Дюплантіс цієї зими вже встановив світовий рекорд у приміщенні. На турнірі в шотландському Глазго 20-річний спортсмен подолав планку на висоті 6 метрів і 18 сантиметрів. Попереднє найвище досягнення у залах належало французу Рено Лавіллені – у 2014 році він стрибнув на 6,16 м.

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