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Без Роналду і Мессі: УЄФА оголосила претендентів на звання найкращих гравців ЛЧ

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Роналду і Мессі - фото 1
Роналду і Мессі / gettyimages

УЄФА назвала футболістів, які увійшли в шорт-листи на нагороди найкращим гравцям на своїх позиціях в Лізі чемпіонів сезону 2019/20.

Нагороди отримають воротар, захисник, півзахисник і нападник. Сама церемонія нагородження пройде 1 жовтня. В цей день відбудеться і жеребкування групового етапу.

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Список претендентів за позиціями:

  • Воротарі: Кейлор Навас ("Парі Сен-Жермен"); Мануель Нойер ("Баварія"); Ян Облак ("Атлетіко")
  • Захисники: Давид Алаба ("Баварія"); Альфонсо Девіс ("Баварія"); Джошуа Кіммі ("Баварія")
  • Півзахисники: Тьяго Алькантара ("Баварія"); Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"); Томас Мюллер ("Баварія")
  • Нападники: Роберт Левандовскі ("Баварія"); Кіліан Мбаппе ("Парі Сен-Жермен"); Неймар ("Парі Сен-Жермен")

Нагадаємо, переможцем Ліги Чемпіонів стала "Баварія", яка у вирішальному матчі обіграла "ПСЖ".

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Джерело: brfootball
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