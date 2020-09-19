Без Роналду і Мессі: УЄФА оголосила претендентів на звання найкращих гравців ЛЧ

УЄФА назвала футболістів, які увійшли в шорт-листи на нагороди найкращим гравцям на своїх позиціях в Лізі чемпіонів сезону 2019/20.

Нагороди отримають воротар, захисник, півзахисник і нападник. Сама церемонія нагородження пройде 1 жовтня. В цей день відбудеться і жеребкування групового етапу.

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Список претендентів за позиціями:

Воротарі: Кейлор Навас ("Парі Сен-Жермен"); Мануель Нойер ("Баварія"); Ян Облак ("Атлетіко")

Захисники: Давид Алаба ("Баварія"); Альфонсо Девіс ("Баварія"); Джошуа Кіммі ("Баварія")

Півзахисники: Тьяго Алькантара ("Баварія"); Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"); Томас Мюллер ("Баварія")

Нападники: Роберт Левандовскі ("Баварія"); Кіліан Мбаппе ("Парі Сен-Жермен"); Неймар ("Парі Сен-Жермен")

Нагадаємо, переможцем Ліги Чемпіонів стала "Баварія", яка у вирішальному матчі обіграла "ПСЖ".

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