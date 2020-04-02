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Український оркестр дистанційно записав кліп: це треба бачити

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PRIME Orchestra - фото 1
PRIME Orchestra

Український оркестр PRIME Orchestra дистанційно створив кліп. Про це повідомляє прес-служба симфо-шоу колективу.

Музиканти приєдналися до всесвітньої акції #StayAtHome і вирішили підтримати тих, хто зараз на самоізоляції.

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Двадцять п'ять учасників PRIME Orchestra записали на смартфони свої музичні партії. З них був створений життєствердний кліп. У колективі стверджують, що в Україні такого ще ніхто не робив. Оркестр виконав треки Bad Guy Біллі Айліш, Giant Кельвіна Харріса і Rag'N'Bone Man.

Зазначається, що підготовка і репетиції тривали у форматі відеоконференцій. Запис кліпу зайняв у музикантів дев'ять днів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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