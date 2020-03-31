Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити

Березень 2020 видався багатим на дебютники, довгоочікувані повернення та платівки від українських хіп-хоперів. Qarpa, U:LAV, alyona alyona, Ната Сміріна із новим проєктом, Komissiya, Monsto та Люсі – до вашої уваги найкращі пісні.

Astronata – Universe (EP)

Astronata – новий музичний проєкт космічної Нати Сміріної, що відома як фронтвумен гурту Pur:Pur. Це дует співачки та саундпродюсера Іллі Місюри. Разом вони створюють різножанрову електроніку в сплетінні з метафоричними текстами Нати-поетеси. Це ідеальний саундтрек до теперішньої самоізоляції, під який можна розвіятись та потанцювати і разом з тим порозмірковувати над вічним.

U:LAV – "Лупа" (EP)

Самобутня артистка U:LAV, вона ж Анна Монастирська, у дебютнику вирішила порозглядати людей крізь лупу. В EP – 4 відвертих треки, де виконавиця іронізує, примушує замислитися та ставить перед суспільством складні питання. U:LAV – перший артист нового лейблу Revet Sound, а до запису "Лупа" долучився саундпродюсер Сергій Любінський, відомий співпрацею з Vivienne Mort та The Hardkiss.

alyona alyona – GO!

У березні головна хіп-хоп зірка України випустила трек "GO!". Пісня стала саундтреком до спортивної драми "Пульс". Історія подій у фільмі дуже схожа на життєвий шлях самої реперки. У новому треку вона закликає не зупинятися та вигадувати нові правила гри, коли опускаються руки.

Qarpa – "Баби круті чуваки"

Група, що наразі не дуже тішить нас новою музикою, до Міжнародного жіночого дня випустила іронічну пісню "Баби круті чуваки". У ній музиканти висміюють стереотипи, що сформувалися в суспільстві віками, та розповідають, що насправді "всю історію творили не мужчини". Що ще більше тішить: відомо, що наразі гурт працює над кліпом на цю пісню та новою платівкою.

Люсі – Enigma (альбом)

Люсі нарешті випустила дебютний "загадковий" альбом, куди увійшли вже знайомі нам треки та ще шість нових поп-пісень. До першої платівки виконавиці долучилися знані українські продюсери Bejenec, Pahatam і Дмитро Авксентьєв.

Monsto – Changes (альбом)

Знайомтеся з хіп-хопером фрешменом, за якими точно варто стежити. Це Monsto. Він відомий як саундпродюсер та організатор вечірок "ТРАБЛ". У дебютній платівці хлопець не тільки зачитує хіп-хоп англійською та запрошує до співпраці українських реперів Wavy Dem, Birch та HКНКТ, а й заграє з електронікою.

Komissiya – "Грустный фанк"

Столичний колектив Komissiya продовжує експериментувати з жанрами. Наразі хлопці перейшли під панку до фанку та видали трек з присмаком ретро. Особливо радує у ньому поява саксофона.

Довгий Пес – #олскул (альбом)

Це вже другий повноформатний українського репера, що є учасником гурту "Ціна Ритму". У новій платівці Довгий Пес прагне відійти від старої школи та почати опановувати нову. #олскул – це своєрідний мікс жанрів та звучань у 12 треках, з поміж яких особливо виділяється пісня "Косячок".

Время и Стекло – "Время истекло"

Гурт "Время и Стекло" оголосив про завершення творчого шляху щемливим та ностальгічним кліпом на трек "Время истекло". Дует припиняє існування після 10 років мегауспішної співочої кар'єри. Наразі Надя й Позитив натякають, що музика лишиться в їхньому житті, отже, в майбутньому обоє будуть займатися новими проєктами.

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