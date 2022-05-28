Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть закордоном

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть у ще й в інших країнах: у Скандинавії, Монголії та Греції. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

FILM.UA Group уклали низку угод із дистриб'юторами під час Каннського кінофестивалю.

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Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" запланована на 29 грудня 2022 року.

Дистриб'ютор Manymore Films покаже мультфільм у країнах Скандинавії. Дистриб'ютор Feelgood Entertainment транслюватиме українську "Мавку" в Греції. Дистриб'ютор Filmbridge отримав права для показу мультиплікаційного фільму в Монголії.

"Мавка. Лісова пісня" – повнометражний мультфільм від української студії Animagrad. Історія створена за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". У сюжет вплетені українські міфи та традиції.

МУЛЬТФІЛЬМ "МАВКА. ЛІСОВА ПІСНЯ":

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