Мавка Лісова пісня: творці довгоочікуваного мультфільму розповіли, коли він таки вийде

Ми упродовж не одного року розповідали про мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Це справжній український мультиплікаційний довгобуд. І він, переконують творці, попри війну скоро вийде на екрани.

Про це розповіли у команді студії Animagrad. Творці "Мавки. Лісової пісні" підкреслили, що мультфільм таки завершать до кінця 2022 року, хоч в Україні й триває повномасштабна війна.

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Відомо, що студія реорганізувала виробничий процес. Це вона зробила за кілька днів після початку повномасштабної війни Росії проти України. Тож робота над мультфільмом продовжилася.

Також учасники студії зняли відеозвернення. У ньому вони розповіли особисті історії про те, як їх застала війна в Україні. У ньому можна побачити ще й кадри з мультфільму, які ще не бачив ніхто.

Зазначимо, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть 22 травня під час Каннського кінофестивалю у рамках Animation Day. Його творці для цього вже оновили постер проєкту, додавши кольори прапору України.

Додамо, що анімаційна студія Animagrad наприкінці минулого року випустила перший офіційний трейлер. Тоді ж анонсували, що покажуть його на великих екранах 29 грудня 2022 року.

Зауважимо, що "Мавка. Лісова пісня" – другий повнометражний мультфільм, над яким працювала студія Animagrad. На його створення надихнула драма-феєрія Лесі Українки "Лісова пісня". Також творці використовували українські міфи та традиції.

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