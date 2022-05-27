Український фільм отримав нагороду на Каннському кінофестивалі

Український фільм "Чому я живий" здобув нагороду на фестивалі кіно в Каннах. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Кінострічка "Чому я живий" отримала головну відзнаку в номінації Best Feature Film Director/"Найкращий режисер повнометражного фільму".

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Фільм створений на основі реальних подій і розповідає про життя українсько-єврейської родини в Маріуполі в часи окупації та фашистського терору в роки Другої світової війни.

Фільм створили на Одеській кіностудії. Сценарій створив письменник Євген Митько. Режисер – Вілен Новак. Саме він здобув перемогу в одній з номінацій кінофестивалю.

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