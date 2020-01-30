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Український лоукостер запустить 30 нових рейсів

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SkyUp - фото 1
SkyUp / zik

Українська лоукост-компанія SkyUp Airlines планує відкрити в цьому році більше 30 нових рейсів. Читайте, куди саме!

Нові рейси запустять в Італію, Грецію, Португалію, Іспанію, Ізраїль, Болгарію, Грузію і Кіпр.

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"Уже навесні-влітку географія польотів почне розширюватися за рахунок більше 30 нових напрямків з Києва і регіонів: в Італію (Рим, Болонья, Бергамо, Ламеція-Терме, Неаполь, Барі, Піза, Риміні), Грецію (Закіф, Корфу, Іракліон), Португалію (Лісабон), Іспанію (Барселона), Ізраїль (Тель-Авів), Болгарію (Бургас), Грузію (Батумі, Тбілісі), Кіпр (Ларнака)", – йдеться в повідомленні.

Також у 2020 році компанія планує поповнити свій авіапарк двома літаками Boeing. За минулий рік авіакомпанія, створена у 2017 році, відкрила близько 40 нових напрямків. Також авіаперевізник здійснює рейси між Києвом, Запоріжжям, Одесою, Харковом і Львовом.

Український лоукостер запустить 30 нових рейсів - фото 383218

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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