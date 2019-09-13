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Серіал Кріпосна Міс Україна

Український лоукостер SkyUp відкриває авіарейси в ОАЕ зі Львова, Запоріжжя та Харкова

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SkyUp - фото 1
SkyUp / polet

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp оголосила про відкриття прямих рейсів до Шарджі (ОАЕ) зі Львова, Запоріжжя та Харкова, виконання польотів почнеться в кінці жовтня 2019 року. Про це повідомляється на сторінці лоукостера на сторінці в Facebook.

Рейси Харків – Шарджа будуть виконуватися щовівторка і щоп'ятниці з 25 жовтня, вартість квитка в ОАЕ становить від 3207 грн, а у зворотному напрямку – від 3215 грн.

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Рейси Львів – Шарджа будуть здійснюватися щосереди і щосуботи з 26 жовтня. Вартість квитка зі Львова стартує від 3220 грн, а з Шарджі – 3215 грн.

Рейси Запоріжжя – Шарджа – щочетверга і щонеділі з 27 жовтня. Вартість – від 3220 грн і 3215 грн відповідно.

Ціна квитка зазначена без вартості багажу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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