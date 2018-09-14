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Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото

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Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 1

Талановита фуд-стиліст вигадує монстрів з бутербродів, змушуючи дивитись на їжу з усмішкою.

Знайомтесь, Кася Хаупт (Kasia Haupt) – 34-річна стиліст, яка мешкає у Нью-Йорку і веде блог "Сендвіч-монстри" (Sandwich Monsters). Саме там жінка вигадує та відтворює різних істот з бутербродів. Здається, від такого цікавого сніданку чи перекусу важко відмовитись.

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Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275816
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275815
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275814
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275813
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275812
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275811
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275810
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275809
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275808
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275807
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275806
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275805
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275804
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото - фото 275803
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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