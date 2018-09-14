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Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото
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Талановита фуд-стиліст вигадує монстрів з бутербродів, змушуючи дивитись на їжу з усмішкою.
Знайомтесь, Кася Хаупт (Kasia Haupt) – 34-річна стиліст, яка мешкає у Нью-Йорку і веде блог "Сендвіч-монстри" (Sandwich Monsters). Саме там жінка вигадує та відтворює різних істот з бутербродів. Здається, від такого цікавого сніданку чи перекусу важко відмовитись.
І ще: Фахівці розповіли, кому не варто їсти вівсяну кашу
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Кумедні монстри з бутербродів / Sandwich Monsters
Читайте також: Ці смачні продукти не можна їсти натщесерце
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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