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Український курорт атакували величезні медузи: відео
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У Бердянську через сильні припливи і шторми морських мешканців винесло на берег. Контакт навіть з мертвою медузою дуже болючий.
В кінці серпня в Азовському морі з'явилася величезна кількість медуз, які дуже зіпсували відпочинок туристам.
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Як повідомляє місцева преса, через сильні припливи і шторми, медуз у величезній кількості виносило просто на пляжі. При цьому фахівці відзначають, що контакт навіть з мертвою медузою може стати вельми хворобливим.
Так, в мережі показали справжнього "монстра", знятого на одному з пляжів Бердянська. При цьому ЗМІ відзначають, що і в оксамитовий сезон пляжі Бердянська не пустують. Тут залишаються тисячі курортників, які насолоджуються останніми теплими днями. Цікаво, що кількість медуз тут меншою також не стає.
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