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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Собака, який розіграв свого господаря, став зіркою мережі: веселе відео

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Собака-пранкер - фото 1
Собака-пранкер / allposters

Маленький пухнастий песик, який налякав господаря, викликав бурхливу реакцію в мережі. Короткий кумедний ролик опублікували в Twitter.

На кадрах видно, як маленький пудель, чуючи кроки чоловіка, який піднімається сходами, ховається за рогом і з нетерпінням чекає наближення людини. А потім раптово кидається на нього в надії налякати. При цьому песик дивиться на реакцію господаря, трохи відхилившись назад.

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Відео господар назвав так: "Я ніколи раніше не бачив, щоб щеня когось розігрувало. Це було занадто мило, щоб не поділитися з іншими".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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