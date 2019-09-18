Собака, який розіграв свого господаря, став зіркою мережі: веселе відео

Маленький пухнастий песик, який налякав господаря, викликав бурхливу реакцію в мережі. Короткий кумедний ролик опублікували в Twitter.

На кадрах видно, як маленький пудель, чуючи кроки чоловіка, який піднімається сходами, ховається за рогом і з нетерпінням чекає наближення людини. А потім раптово кидається на нього в надії налякати. При цьому песик дивиться на реакцію господаря, трохи відхилившись назад.

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Відео господар назвав так: "Я ніколи раніше не бачив, щоб щеня когось розігрувало. Це було занадто мило, щоб не поділитися з іншими".

I’ve never seen a puppy pull a prank before and this was too cute not to share pic.twitter.com/HqCIIemwIy — Dak (@RidiculousDak) September 13, 2019

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