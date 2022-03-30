Український композитор проведе живий концерт у бомбосховищі

Олег Шпудейко, український композитор і саунд-художник, який творить під псевдонімом Heinali, виконає концерт у бомбосховищі. Під час нього він збиратиме гроші для української армії та гуманітарної допомоги.

Свій імпровізований концерт Heinali дасть в одному з бомбосховищ Львова. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, коли він відбудеться.

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Концерт базується на поліфонічному органі XII століття школи Нотр-Дам і більш ранній середньовічній поліфонії. Це основа його нового альбому Organa, який він не зміг закінчити через війну.

Live from Ukraine – це серія концертів у прямому ефірі, на яких українські музиканти виконують твори українських та закордонних композиторів. Місія проєкту – заохочувати міжнародну аудиторію до підтримки української армії та гуманітарних ініціатив.

Live from Ukraine – це вислів про суб'єктивність, життєву силу та стійкість українських музичних спільнот.

Запланований концерт на 2 квітня, а почнеться він о 19:00. Слухати його можна за цим посиланням.

Рекомендуємо увімкнути нагадування. Це дозволить не пропустити виступ композитора.

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