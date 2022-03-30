Слухай, скануй QR-код, підтримуй армію: українські музиканти об'єдналися заради перемоги

Музиканти, які грають в абсолютно різних жанрах, об'єдналися, щоб допомогти українській армії. Для цього вони організували як вуличні, так і онлайн-концерти. Розповідаємо, де і кого можна буде послухати.

Український Мистецький Фронт запустив свій перший проєкт – #дешансонізація. Це серія вуличних концертів у Львові, в яких беруть участь найкращі музиканти нашої країни. Звучить як класична, так і електронна, джазова, рокова та блюзова музика. Уже проведено 7 виступів, а попереду ще декілька.

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Точкою відліку для проєкту став виступ на залізничному вокзалі міста Лева. Там 18 березня біля центрального входу звучав джаз. Справжній загін відомих джазових музикантів зіграв 40-хвилинний сет для піднесення духу та настрою біженців, які прибувають до Львова. Також вони грали і біля Оперного театру.

Найбільш масштабним на сьогодні став виступ 27 березня на Площі Ринок. Свої пісні виконував Саша Чемеров, засновник каліфорнійського рок гурту The Gitas та українського рок гурту Димна Суміш. Разом з Сашею на імпровізовану сцену вийшов фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, який цього разу грав на басу.

#дешансонізація пропонує музику на різні смаки, адже Львів відомий, як осередок творчої інтелігенції, а зараз під час війни до міста приїхало ще більше митців з усієї країни. Тож можливостей для реалізації проєкту багато.

Мета проекту – збір коштів для ЗСУ

Задля цього, у місцях де проходитимуть перфоменси, розміщені банери з QR-кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії. Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна Асоціація Мистців. Далі їх передають на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

Які виступи ви ще можете послухати:

31 березня – 14:00 Джазовий загін на Площі ринок

1 квітня – 14:00 Онлайн СХОВИЩЕ на LEM-Station.

2 квітня – 17:00 the BeatleVs у LV-Cafe.

Організатори запрошують охочих виконавців долучатися до виступів, а слухачів – приходити на виступи та підтримувати ЗСУ. Якщо ви не можете прийти на виступ, то можете просто задонатити на українських бійців. Для цього достатньо перейти за цим посиланням. Слухайте якісну українську музику та пам'ятайте про те, що все буде Україна!

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