Український художник створив у Нью-Йорку мурал на підтримку України

Мурал на підтримку України з'явився на вулиці в американському місті Нью-Йорк. Його намалював український художник Сашко Даниленко. Дивіться, як повністю виглядає цей мурал у вигляді тризуба!

Сашко Даниленко на ілюстрації, яку він розробив для стінопису, зобразив знакові елементи Нью-Йорка, які легко впізнають і жителі міста, і туристи. Ці елементи – Статуя Свободи, Крайслер Білдінг та Емпайр Стейт Білдінг – утворюють собою форму тризуба або ж герба України.

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Мурал розташований на розі 1-ої авеню та 14 вулиці на Мангеттені, тож усі охочі зможуть його знайти та побачити на власні очі.

Також Сашко Даниленко вже створив наступну ілюстрацію у цьому ж стилі для міста Сієтл. Це може стати серією муралів у містах, які підтримують Україну. Цей мистецький проєкт реалізується спільно з організацією Razom for Ukraine.

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