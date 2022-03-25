Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки

Ви точно бачили роботи Сашка Даниленка. Він працював над анімаційними кліпами для DakhaBrakha, Alyona Alyona і Kalush. Тепер же він показує справжніх супергероїв українського спротиву.

На своїй сторінці у фейсбуці він ледь не щодня викладає ілюстрації. Їхніми героями стають ті, про кого говорять не лише в Україні, а й по всьому світу.

Варте уваги: Від козаків до сьогодення: легенда про Чорнобаївку підкорює ТікТок – відео

Мені завжди подобалися історії супергероїв, епос і комікси. Але зараз немає потреби щось вигадувати, бо легенди народжуються на очах, тільки треба встигати малювати. Україна непереможна, поки є такі супергерої!, – розповідає він.

Героями його малюнків стали і Володимир Зеленський, і Настя, котра ризикуючи своїм життям рятувала собак. І співробітник Укрпошти, котрий знищив не один ворожий літак. Також можна побачити сміливу жінку з Генічеську, яка пропонувала окупантам засунути собі до кишень насіння соняшника, а також "Привида Києва", котрий став грозою російських найманців у небі.

Читайте також: В Україні запустили NFT-музей війни