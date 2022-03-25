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війна

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки

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Сашко Даниленко показав героїчний український спротив - фото 1
Сашко Даниленко показав героїчний український спротив

Ви точно бачили роботи Сашка Даниленка. Він працював над анімаційними кліпами для DakhaBrakha, Alyona Alyona і Kalush. Тепер же він показує справжніх супергероїв українського спротиву.

На своїй сторінці у фейсбуці він ледь не щодня викладає ілюстрації. Їхніми героями стають ті, про кого говорять не лише в Україні, а й по всьому світу.

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Мені завжди подобалися історії супергероїв, епос і комікси. Але зараз немає потреби щось вигадувати, бо легенди народжуються на очах, тільки треба встигати малювати. Україна непереможна, поки є такі супергерої!, – розповідає він.

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501799

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501800

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501801

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501802

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501803

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501804

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501805

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501806

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501807

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501808

Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки - фото 501809

Героями його малюнків стали і Володимир Зеленський, і Настя, котра ризикуючи своїм життям рятувала собак. І співробітник Укрпошти, котрий знищив не один ворожий літак. Також можна побачити сміливу жінку з Генічеську, яка пропонувала окупантам засунути собі до кишень насіння соняшника, а також "Привида Києва", котрий став грозою російських найманців у небі.

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