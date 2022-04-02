Український художник показав альтернативні герби міст: на них Путіну кінець

Усі ми чекаємо на той день, коли президенту Росії нарешті настане кінець. Так, український художник показав альтернативні герби українських міст. На них Путіну кінець.

Над ілюстраціями працював український художник Максим Паленко. Він відомий своїми крутими саркастичними малюнками, присвяченими темі війни.

Варте уваги: На день ближче: в мережі публікують ілюстрації, які надихають до перемоги

Художник намалював альтернативні герби Харкова, Маріуполя, Одеси, Житомира, Херсона, Вінниці та Ірпеня. На кожному з них можна побачити, як Володимирові Путіну настане кінець.

А ми то всі знаємо, що це відбудеться дуже і дуже скоро. А поки кожен із нас може пришвидшити цей процес. Для цього необхідно підтримувати ЗСУ та вірити в те, що все буде Україна! Такі маленькі кроки наблизять кінець шаленого диктатора.

Читайте також: "Кошмар Маріуполя": обкладинка The Guardian вийшла з ілюстрацією української художниці