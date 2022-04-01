На день ближче: в мережі публікують ілюстрації, які надихають до перемоги

Ці ілюстрації нагадують нам про те, чим ми займалися до війни

У ці непрості часи надзвичайно важливо зберігати оптимізм і вірити в те, що все буде добре. А допоможе вам у цьому серія ілюстрацій "На день ближче".

В інстаграмі з'явилася однойменна сторінка. На ній публікують ілюстрації, які розказують, чим ми займатимемося, коли закінчиться війна.

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Ці малюнки покликані підіймати настрій, а також пам'ятати, за що ми всі боремося. За мирне небо над головою. За можливість вільно гуляти з друзями вулицями рідних міст, їх ми неодмінно відбудуємо. За те, щоб повернутися до звичного життя, коли сон не переривають звуки сирен. А ранкові дзвінки приносять лише хороші звістки.

Коли настрій на класику, щоб як у кіно. Було?

Радієш навіть тим, які ніколи не вітаються. Скажи?

А дядьки на виході ще тюльку тицьнуть. Візьмеш?

Ну і що, що за день вже четверта. Сьорб?

А потім ще веганський рол затоптати. Влізе?

А потім пиво на бекярді. І далі денсити. Офігенно?

Бо вже скільки можна чекати. Правда?

А навколо тільки "ш-ш-ш" від весел. Пам'ятаєш?

Навіть після несподіваної літньої грози. Пам'ятаєш?

А з іншої вершини тобі вуйко з трембітою відгукується. Пам'ятаєш?

Побачитись з усіма, навіть не домовляючись про зустріч. Пам'ятаєш?

А потім бігом Трасою здоров‘я додому. Пам'ятаєш?

Підпишіться на сторінку "На день ближче". І нехай ці прості ілюстрації нагадують вам про те, задля чого ми усі зараз боремося з окупантами!

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