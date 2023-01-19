Український Headway потрапив у список 150 найкращих компаній світу з цифрового навчання

Український сервіс, який розробляє EdTech-продукти, ввійшов до списку GSV 150-рейтингу. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Headway – це українська IT-компанія, яка з 2019 року створює EdTech-продукти, а це курси, відео, ігри, інфографіки тощо.

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Переможців обирали за такими критеріями:

масштаб і зростання

кількість користувачів

представленість у різних регіонах світу

прибуток

Те, що Headway, потрапив до переліку взірцевих світових EdTech компаній, вкотре доводить, що українці багато в чому найкращі у світі. Пишаюся результатами нашої команди й тим, що незабаром ми представимо Україну на ASU+GSV Summit 2023", – каже СЕО та засновник Headway Антон Павловський.

У 2021 році освітній застосунок Headway увійшов до топ 3 додатків США і в топ 5 застосунків App Store, які мають найбільший дохід.

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